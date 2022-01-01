Москвичам пообещали резкое потепление

В первый день 2022 года в столичном регионе ожидаются небольшой снег и потепление до +1 градуса по Цельсию. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

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«Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза ждут москвичей в первый день 2022 года. Ночью столбики термометров покажут до 9 градусов мороза», — говорится в сообщении.

В Подмосковье температура днем будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ночью похолодает до 12 градусов мороза.