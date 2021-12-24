Москвичей предупредили о «барической пиле»

«Циклон „Квинтинус“ несет в Москву снегопады, метели и „барическую пилу“. К полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое „дно“ — с 740 до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. Это настоящая барическая „пила“, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — написал Тишковец.