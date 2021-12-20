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6 часов назад

Погода в Москве: В Москве похолодает до минус 25 градусов

Городские службы готовы к работе в условиях низких температур.

На предпоследней рабочей неделе года в Москву придет похолодание. До выходных столбики термометров будут опускаться к отметкам минус 20 градусов и ниже.

Во вторник, 21 декабря, синоптики прогнозируют 18–20 градусов ниже нуля независимо от времени суток. В городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Самая длинная ночь в году, на 22 декабря, может оказаться и самой холодной — до минус 25 градусов. Днем снова будет от минус 18 до минус 20 градусов. Существенных осадков при этом не ожидается.

В четверг столбики термометров покажут от минус 15 до минус 17 градусов днем и от минус 19 до минус 21 градуса ночью.

К пятнице температура воздуха начнет немного подниматься: ночью прогнозируют 15–20 градусов мороза, днем уже 10–15 градусов ниже нуля. Такая же погода сохранится и в ночь на субботу, а в течение дня потеплеет до минус двух градусов. Временами будет идти снег.

Москвичей предупредили об опасной погоде

По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, городские службы готовы к работе в условиях низких температур.«Все объекты теплогенерации работают в штатном режиме. Аварийные службы приведены в повышенную готовность», — сообщил он.В городе сформирован достаточный резерв тепловой и энергетической мощности, системы водоснабжения и водоотведения работают исправно.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,
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