Городские службы готовы к работе в условиях низких температур.

На предпоследней рабочей неделе года в Москву придет похолодание. До выходных столбики термометров будут опускаться к отметкам минус 20 градусов и ниже.

Во вторник, 21 декабря, синоптики прогнозируют 18–20 градусов ниже нуля независимо от времени суток. В городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Самая длинная ночь в году, на 22 декабря, может оказаться и самой холодной — до минус 25 градусов. Днем снова будет от минус 18 до минус 20 градусов. Существенных осадков при этом не ожидается.

В четверг столбики термометров покажут от минус 15 до минус 17 градусов днем и от минус 19 до минус 21 градуса ночью.

К пятнице температура воздуха начнет немного подниматься: ночью прогнозируют 15–20 градусов мороза, днем уже 10–15 градусов ниже нуля. Такая же погода сохранится и в ночь на субботу, а в течение дня потеплеет до минус двух градусов. Временами будет идти снег.