В ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается снижение температуры на 16-20 градусов ниже нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С 21 декабря морозы придут в центр Европейской России. В Московской области похолодает до минус 26, предупредил синоптик.

Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены иссине-чёрным цветом. В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте чёрный цвет — там на 16-20 градусов ниже нормы, — сказал Вильфанд.

Так, отклонения температур в 15-20 градусов ниже нормы будут на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. На Ямале температура будет до минус 38-45 градусов. В Эвенкии будет на 11-18 градусов ниже нормы, минимальная температура достигнет минус 55 градусов.

Как пояснил специалист, с воскресенья холодный воздух достигнет Северо-Западного федерального округа, 20 декабря начнёт поступать в регионы Центрального федерального округа и 21 декабря мороз придёт в центр Европейской России.

По его словам, такое похолодание связано с тем, что на север Красноярского края и север европейской части России поступают очень воздушные массы из приполярных регионов. При этом на территорию Европейской России холодные потоки будут поступать не как обычно с Баренцева моря, а с Таймыра.

В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7-14 градусов ниже нормы. Минимальные температуры до 23 градусов. В ЦФО на большей части округа аномалии температуры 7-16 градусов, в Черноземье минимальные температуры до 16 градусов, а в Нечерноземье, в том числе в Московской области будет до 26 градусов, — отметил Вильфанд.