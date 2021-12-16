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29 минут назад

Москвичей предупредили о «циклонище» и морозах

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает Москве аномальное похолодание до минус 21 градуса с понедельника, 20 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, температуры в столичном регионе резко упадут из-за обширного циклона.

«Циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее [погоду] определять», - заявил метеоролог.

В ночь на 20 декабря в столице и области похолодает до минус 6-11 градусов. Днем ожидаются примерно такие же температуры.

Во вторник, 21 декабря, влияние циклона усилится и погода станет «по-настоящему холодной». Температуры достигнут 16-21 градуса мороза ночью, а днем - минус 12-17 градусов. Такие показатели на пять - шесть градусов ниже нормы.

По предварительному прогнозу, в среду, 22 декабря, потепления также ожидать не стоит.

В центре «Фобос» ранее рассказали, что на выходных 18 и 19 декабря столичный регион столкнется с мощными снегопадами, а также с «ультраполярным вторжением» – к берегам Москвы-реки придут очень холодные воздушные массы из акватории Карского моря. В ночь на 21 декабря «Фобос» ожидает до минус 23 градусов мороза по области. По расчетам метеорологов, морозы могут задержаться в столичном регионе на пять дней и дольше.

Погода,Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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