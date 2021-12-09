В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
14 минут назад

Погода в России: В России зафиксировали редкую погодную аномалию

Разброс показателей температуры на европейской части России составил более 50 градусов 8 декабря, что стало редкой аномалией. Самая высокая температура зафиксирована в Краснодарском крае, а самая низкая – в Мурманской области, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В России зафиксировали редкую погодную аномалию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обычно, по климату средняя разница максимальных температур в светлое время суток не превышает 10-15 градусов между севером и югом нашей страны», – цитирует его ТАСС.

Самая высокая температура была зафиксирована метеорологами станции Кичмай (краснодарский край) – 22 градуса тепла, в этот же день в Мурманской области столбик термометра опустился до минус 31,3 градуса.

В Пскове был побит морозный рекорд – 25,8 градуса мороза. В последний раз так холодало в 1973 году. Также 8 декабря была серия рекордов по теплу: Керчь – плюс 17 градуса, Эльтон – плюс 9 градуса, Волгоград – плюс 8,9 градуса, Астрахань – плюс 11,8 градуса, Туапсе – плюс 19,2 градуса, Сочи – плюс 20 градуса.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве и Подмосковье прогнозируются морозы до минус 10-12.

Погода,Общество,Евгений Тишковец,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители