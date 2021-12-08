В Москве зафиксировали аномальные сугробы

Предновогодние сугробы выросли в Москве после снегопада и достигли аномальной высоты- от 16 до 23 сантиметров. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.
«В результате прошедших накануне аномальных снегопадов в столичном регионе образовались настоящие зимние сугробы. Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 09.00 8 декабря составила 16 сантиметров, на других столичных метеостанциях еще выше: на Балчуге – 17 сантиметров, в Тушино – 23 сантиметров, что соответствует предновогодней климатической норме», - уточнил Тишковец.
Он также добавил, что в подмосковной Коломне за прошедшие сутки местами выпало до 40% месячной нормы осадков и намело 25 сантиметров, что является нормой середины января.
«В среднем такие большие сугробы в начале зимы вырастают не чаще одного раза в 5 лет», - отметил синоптик.
Ранее, Евгений Тишковец заявил, что снегопад, прошедший в Москве 7 декабря стал самым мощным за последние 72 года.
«Можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года», - сказал эксперт.