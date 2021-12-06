В Москву 7 декабря придут сильные снегопады. За сутки может выпасть до 20% месячной нормы осадков, сообщили в Гидрометцентре. Там отметили, что балканский антициклон обернётся для столицы «снежным апокалипсисом».

По прогнозам синоптиков, вместе с обильным снегом в столичный регион придёт и потепление — температура воздуха днём будет держаться около нуля. Также в ближайшие сутки прогнозируется усиление ветра до 15 м/с. «Снежный апокалипсис», по прогнозам синоптиков, утихнет в Москве только к 8 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе суровой зимы в ряде регионов России на следующей неделе. Морозы будут достигать минус 29 градусов.

Холоднее всего будет в Вологодской области, на Урале температура опустится до 15 градусов ниже нуля. Низкие температуры будут наблюдаться в Ярославской, Ивановской, Вологодской, Кировской, Ленинградской, Мурманской областях, Пермском крае, Карелии.