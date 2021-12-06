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40 минут назад

Москвичам пообещали «снежный апокалипсис»

В Москву 7 декабря придут сильные снегопады. За сутки может выпасть до 20% месячной нормы осадков, сообщили в Гидрометцентре. Там отметили, что балканский антициклон обернётся для столицы «снежным апокалипсисом».

По прогнозам синоптиков, вместе с обильным снегом в столичный регион придёт и потепление — температура воздуха днём будет держаться около нуля. Также в ближайшие сутки прогнозируется усиление ветра до 15 м/с. «Снежный апокалипсис», по прогнозам синоптиков, утихнет в Москве только к 8 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе суровой зимы в ряде регионов России на следующей неделе. Морозы будут достигать минус 29 градусов.

Холоднее всего будет в Вологодской области, на Урале температура опустится до 15 градусов ниже нуля. Низкие температуры будут наблюдаться в Ярославской, Ивановской, Вологодской, Кировской, Ленинградской, Мурманской областях, Пермском крае, Карелии.

Вильфанд озвучил дату прихода устойчивой зимы в Москву

В Ивановской и Ярославской областях в ночное время будет до минус 20 градусов. В Пермском крае, Кировской области температура воздуха упадёт до 28 градусов. В Курганской, Челябинской, Свердловской областях холода начнутся с понедельника, 6 декабря, пока же там относительно «тепло», заметил специалист.

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