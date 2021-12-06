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23 минуты назад

Россиян предупредили о самой суровой зиме за 30 лет

В Европейском погодном центре считают, что наступившая зима в России станет одной из самых суровых за последние 30 лет. Как сообщает РЕН ТВ, при определенных условиях в Москве может похолодать до мину 50 градусов.

Россиян предупредили о самой суровой зиме за 30 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чем теплее становится планета, тем более интенсивнее, разрушительней становятся явления. 50 лет назад количество стихийных явлений на Земле было в пять раз меньше, чем сейчас», - рассказала каналу заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.

В Европейском погодном центре обратили внимание, что ранее впервые за десять лет аномальная буря с девятиметровыми волнами накрыла Сочи. Сильнейший за 70 лет снежный шторм «Бенедикт» достиг Москвы и Санкт-Петербурга, спровоцировав транспортный коллапс и повалив множество деревьев.

С разными циклонами столкнулись Крым, Владивосток, Магадан и Хабаровск. Погодные катаклизмы также отмечались в Китае, Греции, Германии, Британии и Казахстане.

В Европейском погодном центре считают, что этой зимой многие страны мира столкнутся с рекордными холодами. Самым опасным сценарием метеорологи назвали раскол полярного вихря – арктической воздушной воронки, растущей зимой и внешне напоминающей смерч.

«Холодный воздух скапливается – его буквально держат взаперти. Но при внезапном потеплении стратосферы разделяется. Если расколется, например, над Сочи или Парижем, будет минус 50», - рассказали эксперты.

Другой прогноз на московскую зиму ранее дали в погодном центре «Фобос». По мнению экспертов центра, этой зимой погодный сценарий будет похож на теплый «сэндвич». В декабре температуры превысят норму на один - два градуса, в феврале - на три градуса, но январь окажется морозным (холоднее нормы на 1 - 3 градуса).

Начала арктического вторжения в «Фобосе» ожидают в канун Нового года.

Погода,Общество,Елена Манаенкова,
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