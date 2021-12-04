Москвичей предупредили о сильных морозах

На следующей неделе в Москве похолодает до минус 15 градусов. Об этом свидетельствует семидневный прогноз Гидрометцентра РФ.

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До среды погода будет примерно такой же, как сейчас. Температура воздуха ночью до минус семи, днем - не ниже минус трех. При этом ожидается облачность и локальные снегопады.