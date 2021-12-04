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33 минуты назад

В Москву идут 15-градусные морозы

На следующей неделе в Москве похолодает до минус 15 градусов. Об этом свидетельствует семидневный прогноз Гидрометцентра РФ.

Москвичей предупредили о сильных морозах
Фото: ТАССТАСС

До среды погода будет примерно такой же, как сейчас. Температура воздуха ночью до минус семи, днем - не ниже минус трех. При этом ожидается облачность и локальные снегопады.

А вот в ночь на 8 декабря столбики термометров покажут уже минус восемь, а в четверг - даже минус 12. Довольно сильные холода ожидаются в пятницу, 10 декабря. Днем похолодает до минус 13 градусов, ночью - до минус 15.

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