На Крым обрушился желтый дождь с песком из Сахары

В Ялте, Алупке и Симферополе прошел желтый дождь с песком из Северной Африки. Как рассказала глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с РИА Новости, ветер принес пыль из Сахары, который вместе с осадками выпал на землю.

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«Это связано с тем, что ветер был очень сильным по всем высотам. И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение — вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары», — отметила она.

Любецкая отметила, что ветер на востоке Крыма, в Ялте и Симферополе характеризовался как «очень сильный».

Напомним, что разбушевавшийся в Крыму штормовой ветер оставил тысячи жителей полуострова без электричества. Всего на территории полуострова произошло более 70 происшествий в 17 населенных пунктах — в результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, четверо из которых госпитализировали.