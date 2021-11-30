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43 минуты назад

Москвичей призвали не выходить из дома

До вечера вторника, 30 ноября, в Москве будет сохраняться непогода. Жителей города призвали не выходить из дома, если есть такая возможность. Об этом сообщает РИА Новости.

МЧС России предупредило об усилении порывов ветра до 25 м/с в последний день осени.

В столице уже есть последствия урагана. Так, на Зубовской улице дом 7 возводящиеся строительные леса элитного комплекса Roza Rossa в центре Москвы сорвало сильным ветром.

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На данный момент движение по проезжей части рядом с домом частично ограничено. Помимо этого, с помощью лент закрыт проход по тротуарам рядом с новостройкой.

Строительные работы в комплексе не проводятся, на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов, а также рабочие ГБУ «Жилищник».

"На строительном объекте на улице Зубовская произошло частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов. Организована прокурорская проверка законодательства об охране труда и организации безопасности при проведении строительных работ", – сказано в пресс-релизе столичной прокуратуры.

Кроме того, в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царе случился сбой в движении трамваев. Причиной стало дерево, которое наклонилось и повисло над контактной сетью.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,МЧС,МВД,
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