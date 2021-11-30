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13 часов назад

Погода в Москве: Жителей Москвы попросили оставаться дома из-за сильного ветра

В течение вторника, 30 ноября, в Москве будет сохраняться непогода, жителей города призвали оставаться дома, если есть такая возможность. Об этом сообщает РИА «Новости».

В последний день осени синоптики спрогнозировали порывы ветра до 25 м/с.

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Москвичам также напомнили, что не надо укрываться под деревьями и не надо оставлять вблизи них машины. Также было организовано патрулирование парков для дополнительно предупреждения людей о неблагоприятной погоде.

В Москве уже есть последствия сильного ветра. На Зубовской улице сильно наклонились строительные леса, создав угрозу падения на дорогу, уточняет Telegram-канал Mash.

Еще в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царе произошел сбой в движении трамваев. Причиной стало дерево, которое наклонилось и повисло над контактной сетью.

Ранее стало известно, что в Москве установлено сразу два климатических рекорда для 30 ноября.

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