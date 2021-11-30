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16 минут назад

Погода в Москве: Москвичей предупредили о резком похолодании

Эксперт центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник, 30 ноября, столичный регион столкнется с резкими перепадами температур: с семи - восьми градусов тепла днем до минуса к вечеру. Об этом сообщает ТАСС.

Москвичей предупредили о резком похолодании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром в столице и Подмосковье был обновлен суточный рекорд тепла для 30 ноября - станция на ВДНХ зафиксировала плюс 7,5 градуса.

По словам Леуса, температурный обвал будет связан с активным циклоном под названием «Бенедикт», который пришел в Москву и область вместе с холодным атмосферным фронтом. Из-за циклона в регионе будет облачно, дождливо, а во второй половине дня осадки перейдут в мокрый снег. Ближе к вечеру начнется гололедица.

Мощный циклон «Бенедикт» обрушился на Москву

В течение дня максимальная температура в Москве будет достигать восьми градусов, а вечером похолодает до минус одного - минус трех градусов.

Леус отметил, что рекордно низкое атмосферное давление в Москве, составляющее сейчас 711 миллиметров ртутного столба, к вечеру повысится до 718 миллиметров.

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Арина Артемова ранее прогнозировала, что московский декабрь может начаться с десятиградусного холода. По расчетам «Фобоса», уже 1 декабря погода в столичном регионе станет по-настоящему зимней – к вечеру среды снежный покров достигнет десяти сантиметров.

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