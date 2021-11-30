В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления. Сейчас оно составляет около 711 миллиметров ртутного столба, однако в течение дня будет расти. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление <...> к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба, — заявил Леус.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 ноября, генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на столицу максимальные за последние 69 лет осадки. В столице выпадет до 23 мм осадков, что составляет примерно 40% от месячной нормы ноября.

Во второй половине дня ливень сменится мощным снегопадом, который ухудшит видимость на дорогах до 900 метров. Высота снежного покрова увеличится на два сантиметра. В столице заметно похолодает, на дорогах образуется гололедица. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника. Электросетевым бригадам дано задание подготовить источники аварийного питания.