Синоптик пообещал москвичам зиму теплее обычного

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков пообещал москвичам, что предстоящая зима будет теплее обычного. Его слова передает агентство «Москва». «Зима будет выше нормы, теплее. На сколько именно теплее, этого никто пока не знает», — сказал синоптик. По его прогнозу, конец ноября ожидается теплым. Но уже 30 ноября начнется похолодание, и в начале декабря будет снег и холод. Так, в Москве температура опустится до 7-5 градусов мороза. Однако после этого москвичей снова ожидает потепление. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичи и дальше будут ощущать нервозность климата, которая проявится в неустойчивой погоде накануне зимы. Эксперт уточнил, что сами зимние месяцы в столице будут не такими холодными.