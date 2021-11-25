Москвичей предупредили о морозном декабре

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Арина Артемова рассказала, что московский декабрь может начаться с десятиградусного холода. Об этом сообщается на сайте агентства.

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К вечеру среды, 24 ноября, в столичном регионе образовался снежный покров высотой до двух-трех сантиметров. Однако в ночь на 25 ноября снегопады начали покидать регион, а температура перешла к положительным значениям. Из-за этого снежный покров уменьшился, а местами и вовсе исчез.

К утру четверга максимальное количество снега сохранялось в северо-западных округах столицы: в Тушино снежный покров достиг шести сантиметров, в Митино - четырех.

По расчетам Артемовой, в ближайшие сутки температуры в Москве и области составят от одного до трех градусов тепла. Это превратит снежный налет в лужи. Настоящие холода, по прогнозу «Метеоновостей», начнутся не раньше середины следующей недели - 1-2 декабря.