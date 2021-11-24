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Погода в Москве: Москвичам рассказали о погоде в среду

Москва24иещё 3
6 часов назад

В среду, 24 ноября, в Москве ожидается снег, сильный ветер и до 3 градусов ниже нуля, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Об этом сообщает РИА Новости.

Москвичам рассказали о погоде в среду
Фото:  Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Она пояснила, что приход осадков в столичный регион продиктован влиянием теплого атмосферного фронта от циклона, который выходит на северо-запад России.

"В Москве в течение дня небо затянет плотная пелена облаков, в послеполуденные часы пойдет снег, мокрый снег, местами даже закружат метели. Преобладающая температура в Москве – -1...-3 градуса, в Подмосковье – 0...-5", – заявила Волосюк.

По ее словам, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 10–15 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижение ниже нормы и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра до 15 метров в секунду. Он будет действовать с 09:00 24 ноября до 09:00 25 ноября.

В комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть осторожными на улице из-за сильного ветра и метели. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Москве также продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В связи с этим в Минтрансе просили столичных водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Погода,Новости Москвы,Общество,Елена Волосюк,Минтранс РФ,
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