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Погода в Москве: В Москве ожидается самая холодная ночь с начала осени

Москва24иещё 3
1 час назад

Синоптики предупредили москвичей о самой холодной с начала осени ночи. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

В Москве ожидается самая холодная ночь с начала осени
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Следующей ночью в городе сохранится мороз до –7 градусов, по области – до –9", – говорится в сообщении.

Уточняется, что холодный воздух поступал в столичный регион в течение всего понедельника. Ветер стал стихать к 18 часам, небо начало освобождаться от облаков, а температура – понижаться. До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резком повышении атмосферного давления во вторник, 23 ноября. Оно возрастет до 750 миллиметров ртутного столба.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, начало текущей недели в Москве и области будет холодным, однако к концу ожидается сильное потепление, которое помешает установиться постоянному снежному покрову.

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