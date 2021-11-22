В Москве ожидается самая холодная ночь с начала осени

Синоптики предупредили москвичей о самой холодной с начала осени ночи. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"Следующей ночью в городе сохранится мороз до –7 градусов, по области – до –9", – говорится в сообщении.

Уточняется, что холодный воздух поступал в столичный регион в течение всего понедельника. Ветер стал стихать к 18 часам, небо начало освобождаться от облаков, а температура – понижаться. До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резком повышении атмосферного давления во вторник, 23 ноября. Оно возрастет до 750 миллиметров ртутного столба.