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Погода в Москве: В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Москва24иещё 1
3 часа назад

В Москве за последние 24 часа прирост осадков составил 11 миллиметров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
Фото: Агентство "Москва"/Александр АвиловАгентство "Москва"/Александр Авилов

"За сутки в городе, по предварительным расчетам, выпало порядка 19% ноябрьской нормы осадков. Данные получены в 18:00 с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе климатическая норма осадков для ноября составляет 58 миллиметров. В столичном регионе из-за непогоды продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

Москвичей предупреждают о возможных порывах ветра до 15-20 метров в секунду до полуночи субботы. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега до 11:00 понедельника.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие двое суток температура воздуха будет колебаться от - 2 до + 2 градусов, что создаст условия для гололедицы.

Ранее столичные городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды, которую принес циклон "Ульрих". К сильным порывам ветра были подготовлены жилые и нежилые дома, транспортные и торговые объекты, строящиеся здания. Энергоснабжающим организациям поручено подготовить аварийные источники питания.

Погода,Новости Москвы,Общество,Прогноз погоды,Мокрый снег,
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