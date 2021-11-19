Москвичам пообещали «мокроснежье»

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в выходные.
«Никакого снегопада не ожидается. То, что прогнозируется, это мокроснежье. В ночь с пятницы на субботу пойдёт мокрый снег умеренной интенсивности, выпадет от 2 до 4 см осадков. Образуется небольшой снежный покров», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, днём этот мокрый снег будет разбавлен дождём, и часть снежного покрова сойдёт.
Как отметил эксперт, погода будет по-прежнему оттепельная, температура воздуха составит +1...+3 ˚С.
«В воскресенье мокроснежье продолжится. Но уже значительно меньшей интенсивности. После мокроснежных выходных погода станет морозной и сухой. Ночью ожидается до -6…-8 ˚С, днём около 0 ˚С», — добавил Старков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прогнозируют метель 21 и 22 ноября.