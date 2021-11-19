Москвичам пообещали «мокроснежье»

«Никакого снегопада не ожидается. То, что прогнозируется, это мокроснежье. В ночь с пятницы на субботу пойдёт мокрый снег умеренной интенсивности, выпадет от 2 до 4 см осадков. Образуется небольшой снежный покров», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».