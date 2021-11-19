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Погода в Москве: Метеоролог Старков рассказал о погоде в Москве в выходные

RT на русскомиещё 1
16 минут назад

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в выходные.

Москвичам пообещали «мокроснежье»
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

«Никакого снегопада не ожидается. То, что прогнозируется, это мокроснежье. В ночь с пятницы на субботу пойдёт мокрый снег умеренной интенсивности, выпадет от 2 до 4 см осадков. Образуется небольшой снежный покров», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, днём этот мокрый снег будет разбавлен дождём, и часть снежного покрова сойдёт.

Как отметил эксперт, погода будет по-прежнему оттепельная, температура воздуха составит +1...+3 ˚С.

«В воскресенье мокроснежье продолжится. Но уже значительно меньшей интенсивности. После мокроснежных выходных погода станет морозной и сухой. Ночью ожидается до -6…-8 ˚С, днём около 0 ˚С», — добавил Старков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прогнозируют метель 21 и 22 ноября.

Погода,Новости Москвы,Общество,ТК "Звезда",
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