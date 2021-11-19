Синоптики рассказали о погоде в разных частях России в выходные

В выходные дни на территории европейской части России ожидается облачная погода с осадками. На Севере пройдут снегопады, а в регионах средней полосы – дожди с мокрым снегом, сообщает «Москва 24».

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Москвичей ждет облачная погода с порывистым ветром, дождем и мокрым снегом. Из-за этого на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха не поднимется выше +3 градусов. Дождь с мокрым снегом ожидается и в Санкт-Петербурге.

Жителей Поволжья ожидают снегопады с порывистым ветром, местами – метель. Водителям стоит быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы. Небольшие снегопады прогнозируются и на юге Западной Сибири.

На юге России в субботу местами пройдут дожди и усилится ветер. При этом на следующий день в большинстве регионов погода наладится. Жителей Урала непогода настигнет в воскресенье. Синоптики пообещали снегопады, сильный ветер и метели.