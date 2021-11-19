Москвичам напомнили о суперснегопаде в выходные

Москва и Московская область в субботу окажется под влиянием циклона из Гренландского моря, который принесет суперснегопад и сильные перепады давления.
«Завтра в московский регион придет циклон из Гренландского моря и принесет аномальное количество осадков – в столице выпадет до четверти месячной нормы. Циклон обрушит атмосферное давление до рекордно низких значений, а в воскресенье будет барическая пила – резкий скачок вверх»: Москву ждет первый суперснегопад новой зимы и сильные перепады давления», – передает РИА «Новости».
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что атмосферное давление в Москве в субботу рухнет в «баррическую пропасть» – до 716 миллиметров ртутного столба, это рекордно низкое значение.