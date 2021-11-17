Москвичей предупредили о «нервозном» климате

Москвичи и дальше будут ощущать «нервозность» климата, которая проявится в неустойчивой погоде накануне начала зимы. Об этом в разговоре с «Мослентой» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, в конце ноября в столицу придет жесткая зима с морозами и снегопадами, после которых установится солидный снежный покров. При этом сами зимние месяцы будут не такими холодными.

«Мы прогнозируем зиму на пару градусов теплее нормы в декабре и феврале. Январь будет близок к норме — по климату будет все, как положено», — отметил Тишковец.

Эксперт подчеркнул, что пока может дать лишь общий прогноз, поскольку о точных показателях говорить еще рано.

«Несомненно, будут оттепели, так как это стало уже неотъемлемым атрибутом русской зимы. Средний общий фон будет теплее, чем должно быть по нормативам», — добавил синоптик.