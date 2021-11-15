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Рябина предсказала москвичам суровую зиму

Елена Прошина
1 час назад

В центре Москвы на улице заметили народную примету, которая говорит о грядущей суровой зиме — крупные грозди рябины на ветках. Фото дерева с улицы Солянка опубликовали в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Рябина предсказала москвичам суровую зиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если верить народной примете: большое количество рябины на ветках к суровой зиме», — подписала автор свой снимок.

Автор фотографии добавила, что в столице начались стабильные заморозки, а в скором времени выпадет снег.

В комментариях отметили, что снимок вышел действительно красивым. Некоторые пользователи заметили, что тоже видели рябину на улицах, но затем ее склевали птицы.

«У нас уже всю съели дрозды. Не будет холодной зимы», — шутили в комментариях.

Напомним, что ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал начало метеорологической зимы в Московском регионе с 15 ноября.

С начала недели в Москве и области начнутся первые морозы — до -5 градусов. Кроме того, должны пройти снегопады, которые сформируют снежный покров толщиной от 3 до 8 сантиметров.
Погода,Евгений Тишковец,
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