Рябина предсказала москвичам суровую зиму

В центре Москвы на улице заметили народную примету, которая говорит о грядущей суровой зиме — крупные грозди рябины на ветках. Фото дерева с улицы Солянка опубликовали в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если верить народной примете: большое количество рябины на ветках к суровой зиме», — подписала автор свой снимок.

Автор фотографии добавила, что в столице начались стабильные заморозки, а в скором времени выпадет снег.

В комментариях отметили, что снимок вышел действительно красивым. Некоторые пользователи заметили, что тоже видели рябину на улицах, но затем ее склевали птицы.

«У нас уже всю съели дрозды. Не будет холодной зимы», — шутили в комментариях.

Напомним, что ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал начало метеорологической зимы в Московском регионе с 15 ноября.