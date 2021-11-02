Москвичам объяснили появление густого тумана над городом

Туман над Москвой рассеется к 10-11 утра во вторник, 2 ноября. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, москвичей ждет облачная погода с прояснениями и без осадков, передает ТАСС.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В течение недели погода в столице будет оставаться теплой, не соответствующей средним температурным показателям ноября. Так, в среду, 3 ноября, температура воздуха поднимется до восьми градусов тепла, в четверг, 4 ноября, она составит около десяти градусов, а в конце недели столбики термометров покажут до 12 градусов тепла.

Эколог Антон Хлынов в разговоре с «Известиями» объяснил появление над городом аномально густого тумана. По его словам, любые взвеси в атмосфере опасны, как опасен и слишком застойный и влажный воздух. «Те атмосферные аномалии, связанные с погодными условиями, температурным режимом из-за сезона, когда воздух днем прогревается, к вечеру охлаждается, и намного сильнее, чем в жаркую погоду летом. Поэтому он оседает, оказывается переувлажненным, и в мелких частицах влаги содержатся твердые мелкодисперсные взвеси. Они берутся от действия техногенных факторов», — пояснил он.

Эксперт добавил, что в столице подобных факторов несколько. Один их них связан с загрязнением воздуха от автомобилей, другой — с постоянными стройками и обилием поверхностей с уничтоженным травостоем. Хлынов резюмировал, что чем больше в городе будет создаваться подобных факторов, тем сильнее будет загрязнена атмосфера, что будет приводить к учащению таких аномалий, как очень густой туман.