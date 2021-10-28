Синоптики пообещали россиянам «иллюзию бабьего лета»

Синоптики пообещали жителям европейской части России «иллюзию бабьего лета», температура воздуха в Москве в субботу, 30 октября, подберется к рекорду 1967 года.

Как рассказал в Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к вечеру пятницы в большей части Восточной Европы начнет устанавливаться антициклон, с каждым днем он будет усиливаться и расширяться, и застолбит свои позиции на пять суток.

«Это значит, что жителей большинства регионов Европейской России ждут довольно погожие осенние деньки, а южные ветры продолжат поставлять хорошо прогретые воздушные массы», - пояснил Тишковец.

Самым теплым днем, как ожидается, станет суббота, 30 октября. В Москве температура воздуха прогреется до 14 градусов, а по области – до 15. По словам метеоролога, такая погода больше соответствует климатическим показателям конца сентября.

«Мало того, столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его - в 1967 года на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали +14,5», - написал Тишковец.

Воскресенье будет более солнечным, но из-за увеличения суточного хода температуры станет немного прохладнее - ночью 3-5 тепла, днем 10-12.