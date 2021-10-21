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Погода в Подмосковье: Похолодание придет в Московский регион в выходные

РИАМО
2 часа назад

Благодаря активному атлантическому вихрю в четверг в Москве и области установилась теплая, но дождливая и ветреная погода. Однако уже к субботе температура начнет понижаться, сообщается на сайте «Метеоновости».

Похолодание придет в Подмосковье в выходные
Фото: © РИАМО, Анастасия Осипова© РИАМО, Анастасия Осипова

В пятницу температура воздуха в регионе все еще будет выше нормы на 7-8 градусов. Ночью столбики термометров в Москве доберутся до отметки в 9-11 градусов тепла, в области – до 6-11 градусов тепла. Днем в столице воздух прогреется до 12-14, в Подмосковье до 9-14 градусов тепла.

Сохранится ветер с порывами до 15-20 м/с. А вот дождя станет существенно меньше, лишь местами небольшие осадки.

В субботу появится солнце, ветер будет дуть уже не так интенсивно - порывы до 12-15 м/с. А вот столбики термометров поползут вниз. Уже в ночь на субботу ожидается плюс 2-7 градусов, а днем – плюс 5-10 градусов.

В воскресенье упавшее в начале недели на 11-13 единиц атмосферное давление наконец придет в норму. Ветер сменится на западный до 5-10 м/с. Утром температура будет близка к нулю, но удержится в пределах 1-4 градусов тепла, днем максимальное значение составит 2-5 градусов тепла, что вполне соответствует сезону.

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