Москвичам пообещали «погодную лихорадку»

На следующей неделе в столицу придет «погодная лихорадка». Перепады температуры москвичам пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.
Синоптик сообщил, что в понедельник, 18 октября, температура днем в Москве опустится до четырех-девяти градусов, это показатель немного ниже нормы. Далее столбики термометров продолжат опускаться. В ночь на 19 октября температура понизится до минус одного градуса, после полудня возможен первый снег. В ночь на среду, 20 октября, в столицу придут легкие заморозки, этот день станет самым холодным на неделе.
В четверг температура повысится до 7-12 градусов, ветер усилится до 12-17 метров в секунду. В конце недели потепление продолжится, в дневное время воздух прогреется до 9-14 градусов, при этом ожидаются дожди. 24 октября начнется вторжение арктического холода, который со временем перейдет в предзимье, рассказал Тишковец.