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Погода в Москве: Москвичам пообещали «погодную лихорадку»

Мослентаиещё 14
21 минуту назад

На следующей неделе в столицу придет «погодная лихорадка». Перепады температуры москвичам пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

Москвичам пообещали «погодную лихорадку»
Фото:  Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Синоптик сообщил, что в понедельник, 18 октября, температура днем в Москве опустится до четырех-девяти градусов, это показатель немного ниже нормы. Далее столбики термометров продолжат опускаться. В ночь на 19 октября температура понизится до минус одного градуса, после полудня возможен первый снег. В ночь на среду, 20 октября, в столицу придут легкие заморозки, этот день станет самым холодным на неделе.

Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях в регионах

В четверг температура повысится до 7-12 градусов, ветер усилится до 12-17 метров в секунду. В конце недели потепление продолжится, в дневное время воздух прогреется до 9-14 градусов, при этом ожидаются дожди. 24 октября начнется вторжение арктического холода, который со временем перейдет в предзимье, рассказал Тишковец.

Эксперт подчеркнул, что подобная смена погоды будет сопровождаться резким спадом атмосферного давления, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых москвичей.
Погода,Новости Москвы,Общество,Резкое похолодание,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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