Москвичам пообещали «погодную лихорадку»

Синоптик сообщил, что в понедельник, 18 октября, температура днем в Москве опустится до четырех-девяти градусов, это показатель немного ниже нормы. Далее столбики термометров продолжат опускаться. В ночь на 19 октября температура понизится до минус одного градуса, после полудня возможен первый снег. В ночь на среду, 20 октября, в столицу придут легкие заморозки, этот день станет самым холодным на неделе.