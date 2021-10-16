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Синоптики назвали дату первого снега в Москве

News.ruиещё 3
1 час назад

Дождь со снегом ожидается в Москве в ближайший вторник, 19 октября. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве
Фото: ТАССТАСС

По словам метеоролога, уже существует вероятность того, что при положительной температуре во вторник выпадет мокрый снег, а при отрицательной — снег.

Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идёт, — уточнила Макарова.

Согласно прогнозам, снег пройдёт в утренние часы, поскольку ночная температура будет отрицательной и составит от минус двух до минус четырёх градусов.

Повышение температуры ожидается в четверг, 21 октября.

Погода,Новости Москвы,Новости регионов,Первый снег,Мокрый снег,
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