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Метеорологи предупредили об интенсивном потеплении на территории России

Вероника Полынина
1 час назад

Процесс глобального потепления идет быстрее на территории России и ближе к Северному полюсу. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок.

Метеорологи предупредили об интенсивном потеплении на территории России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, это связано с тем, что воздушные массы переносятся с запада на восток, то есть выбросы с предприятий в Северной Америке и Европе идут на Россию и в Арктику.

«Поэтому там наиболее ярко выражен парниковый эффект, все начинает активнее таять», - пояснил Терешонок в беседе с «Ура.ру».

Он отметил, что в части регионов уже потеплело на 3-6 градусов: на земле Франца Иосифа температура воздуха увеличилась на 6 градусов, а в районе Архангельска и Якутска на 3 градуса, на острове Врангеля – на 5 градусов.

«За 20 лет интенсивность глобального потепления возросла и будет увеличиваться», - уверен климатолог.

Ранее группа канадских и британских ученых провела исследование изменений климата до 2500 года и пришла к выводу, что 50% территорий в Африке, в районе Амазонке, на Аравийском полуострове, в Юго-Восточной Азии и северной Австралии станут непригодны для жизни.

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