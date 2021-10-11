Метеорологи предупредили об интенсивном потеплении на территории России

Процесс глобального потепления идет быстрее на территории России и ближе к Северному полюсу. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок.

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По словам специалиста, это связано с тем, что воздушные массы переносятся с запада на восток, то есть выбросы с предприятий в Северной Америке и Европе идут на Россию и в Арктику.

«Поэтому там наиболее ярко выражен парниковый эффект, все начинает активнее таять», - пояснил Терешонок в беседе с «Ура.ру».

Он отметил, что в части регионов уже потеплело на 3-6 градусов: на земле Франца Иосифа температура воздуха увеличилась на 6 градусов, а в районе Архангельска и Якутска на 3 градуса, на острове Врангеля – на 5 градусов.

«За 20 лет интенсивность глобального потепления возросла и будет увеличиваться», - уверен климатолог.