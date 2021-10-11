«Можно загорать»: синоптики сообщили о потеплении

— Изменения связаны с тем, что область низкого давления с запада начинает подталкивать мощный антициклон, который десять дней определял погоду в центре Европейской России, и не только там, а на огромной территории. В понедельник будет такая же замечательная погода: температура плюс 12-14 градусов, солнечно и штиль. Можно загорать, и это уже проверено, можно получить загар комфортно и безопасно, — рассказал он.