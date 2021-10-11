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«Можно загорать»: синоптик сообщил о теплой погоде в Центральной России

Вечерняя Москваиещё 6
1 час назад

Заканчивается десятидневный период антициклональной погоды в центре европейской части России. В понедельник, 11 октября, еще будет солнечно, тепло и безветренно, поэтому можно даже загорать. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Можно загорать»: синоптики сообщили о потеплении
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя МоскваНаталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Изменения связаны с тем, что область низкого давления с запада начинает подталкивать мощный антициклон, который десять дней определял погоду в центре Европейской России, и не только там, а на огромной территории. В понедельник будет такая же замечательная погода: температура плюс 12-14 градусов, солнечно и штиль. Можно загорать, и это уже проверено, можно получить загар комфортно и безопасно, — рассказал он.

Синоптик отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды, передает РИА Новости.

Роман Вильфанд рассказал о погоде на следующую неделю. Во второй половине следующей недели в Москве и Московской области ожидается облачная погода с дождями, а вот в понедельник и вторник горожане вместе с жителями Подмосковья еще продолжат радоваться солнцу.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,РИА Новости,
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