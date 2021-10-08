Прогноз погоды: когда выпадет первый снег

Снега в Москве не будет еще как минимум неделю. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса», первый серьезный снегопад возможен только в середине октября.

Ведущий эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что точную дату первого снегопада пока назвать невозможно.

При этом глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что в октябре снега в Москве не будет вообще. Он рассказал «Ура.ру», что второй месяц осени в столичном регионе будет достаточно теплым.

Шувалов отметил, что в антициклоне, под влиянием которого находится Москва, сформировался тонкий слой облачности, который защищает город от заморозков. Антициклон остается достаточно мощным, поэтому теплая и комфортная погода сохранится как минимум до 10 октября, считает эксперт.

Специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что из-за глобального потепления первый снег стал неустойчивой характеристикой. По ее мнению, есть вероятность выпадения первого снега только зимой.

По мнению метеоролога, на Покров - 14 октября - снега в Москве не ожидается, поэтому «до Покрова можно жить спокойно».

Прогноз погоды Гидрометцентра РФ ранее дал советы по смене летней резины в столичном регионе. Метеоролог Роман Вильфанд отмечал, что прогноз на октябрь не обещает центру Европейской России холодов, при которых нужно менять летнюю резину