Прогноз погоды: когда выпадет первый снег

Снега в Москве не будет еще как минимум неделю. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса», первый серьезный снегопад возможен только в середине октября.
Ведущий эксперт центра «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что точную дату первого снегопада пока назвать невозможно.
При этом глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что в октябре снега в Москве не будет вообще. Он рассказал «Ура.ру», что второй месяц осени в столичном регионе будет достаточно теплым.
Шувалов отметил, что в антициклоне, под влиянием которого находится Москва, сформировался тонкий слой облачности, который защищает город от заморозков. Антициклон остается достаточно мощным, поэтому теплая и комфортная погода сохранится как минимум до 10 октября, считает эксперт.
Специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что из-за глобального потепления первый снег стал неустойчивой характеристикой. По ее мнению, есть вероятность выпадения первого снега только зимой.
По мнению метеоролога, на Покров - 14 октября - снега в Москве не ожидается, поэтому «до Покрова можно жить спокойно».
Прогноз погоды Гидрометцентра РФ ранее дал советы по смене летней резины в столичном регионе. Метеоролог Роман Вильфанд отмечал, что прогноз на октябрь не обещает центру Европейской России холодов, при которых нужно менять летнюю резину
Он напомнил, что резину необходимо менять при устойчивых ниже плюс пяти градусов. В октябре, по расчетам Гидрометцентра, температуры будут выше этих ограничений. Вильфанд считает, что в этом году сезон смены шин наступит в конце ноября.