Синоптик рассказал, когда в Москве закончится золотая осень

Последним днем золотой осени в этом году в Москве станет вторник на следующей неделе, дожди начнутся в среду, 13 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет «Говорит Москва».

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«Ближайшие пять-шесть дней мы остаемся в зоне золотой осени, старого бабьего лета. Золотая осень будет держаться до вторника. Начиная со среды, когда активируются атлантические циклоны, небо начнут затягивать облака, пойдут осадки, усилится ветер, температурный фон начнет понижаться», сказал синоптик изданию.

Он уточнил, что в ближайшие пять дней благодаря скандинавскому антициклону москвичей ждет старое бабье лето с однотипной погодой. По его словам, будет солнечно, без осадков, температура ночью будет колебаться от -4°C до +1°C, днем - от +8°C до +13°С.