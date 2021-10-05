Россиянам пообещали аномально снежную зиму

Метеорологи считают, что предстоящая зима будет аномально снежной практически по всей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».

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По словам специалистов, в Москве этой зимой ожидаются сугробы на четверть выше нормы, а на Нижней Волге, на Колыме и юге Сибири - в полтора-два раза.

Метеорологи отметили, что глобальное потепление продолжается, но, несмотря на это, в 2021 году в Арктике приостановился процесс таяния льда. На фоне этого ученые допустили суровую и снежную зиму в Северном полушарии.

В «Фобосе» отметили, что из-за сохранения огромных массивов льда в Арктике вращение атмосферы вокруг полюса будет более мощным. В итоге сильные арктические ветры будут смещаться в южные широты.

Это спровоцирует смещение циклонов у поверхности и рост числа вторжений холодного воздуха. А из-за переноса воздушных масс станет гораздо больше осадков.

В этом сезоне Чукотка, Таймыр, Ямал, Южный Урал и Сибирь уже столкнулись с пургой, снегопадами и штормами.

В «Фобосе» считают, что зимой с самыми заметными аномалиями столкнутся Южная Россия, местности в верховьях Оби и Енисея, Прибайкалье, а также север Дальнего Востока.

Прогноз погоды Гидрометцентра РФ ранее предупредил о температурах ниже нормы в декабре, но не по всей стране, а только в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.