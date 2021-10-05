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Прогноз погоды: Россию ждет аномально снежная зима

Елена Прошина
23 минуты назад

Метеорологи считают, что предстоящая зима будет аномально снежной практически по всей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».

Россиянам пообещали аномально снежную зиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалистов, в Москве этой зимой ожидаются сугробы на четверть выше нормы, а на Нижней Волге, на Колыме и юге Сибири - в полтора-два раза.

Метеорологи отметили, что глобальное потепление продолжается, но, несмотря на это, в 2021 году в Арктике приостановился процесс таяния льда. На фоне этого ученые допустили суровую и снежную зиму в Северном полушарии.

В «Фобосе» отметили, что из-за сохранения огромных массивов льда в Арктике вращение атмосферы вокруг полюса будет более мощным. В итоге сильные арктические ветры будут смещаться в южные широты.

Это спровоцирует смещение циклонов у поверхности и рост числа вторжений холодного воздуха. А из-за переноса воздушных масс станет гораздо больше осадков.

В этом сезоне Чукотка, Таймыр, Ямал, Южный Урал и Сибирь уже столкнулись с пургой, снегопадами и штормами.

В «Фобосе» считают, что зимой с самыми заметными аномалиями столкнутся Южная Россия, местности в верховьях Оби и Енисея, Прибайкалье, а также север Дальнего Востока.

Прогноз погоды Гидрометцентра РФ ранее предупредил о температурах ниже нормы в декабре, но не по всей стране, а только в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.

В январе метеорологи ожидают погоду чуть теплее нормы (особенно на севере Якутии), а в феврале теплее обычного будет на западе Центральной России.

Погода,
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