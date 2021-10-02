Синоптики: Москву придавит «барическая гора»

Центр погоды «Фобос» предупредил жителей московского региона об обширном антициклоне, наступающем на европейскую часть России. Он принесет рекордно высокое атмосферное давление.
По прогнозам синоптиков, максимальное значение атмосферного давления в Москве будет зафиксировано в ближайшие понедельник и вторник 4 5 октября. Оно достигнет 768 мм ртутного столба. Это на 22 единицы выше нормального уровня. Такое явление метеорологи называют «барической горой».
Сообщается, что уже утром субботы 2 октября барометры в столице демонстрировали 762 миллиметра ртутного столба, что на 2 мм превышает отмечавшееся в этот же день в 1975 году значение.
Снижение влияния антициклона и связанное с ним падение атмосферного давления ожидается к 7 октября. Но до того момента оно будет оставаться необычно высоким для Москвы, что является рекордом по продолжительности течения подобной региональной аномалии для октября месяца.
Напомним, что ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о малом количестве осадков, ожидающихся синоптиками в столице в течение октября. Они прогнозируют, что температурный фон в Москве окажется выше нормы на 1-2 градуса. При этом ночные температуры будут укладываться в диапазон +1...+6 градусов, а дневные – в интервал +7 +12 градусов. Воздух в городе, как ожидается, будет насыщен пылью.