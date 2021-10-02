Синоптики: Москву придавит «барическая гора»

Центр погоды «Фобос» предупредил жителей московского региона об обширном антициклоне, наступающем на европейскую часть России. Он принесет рекордно высокое атмосферное давление.

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По прогнозам синоптиков, максимальное значение атмосферного давления в Москве будет зафиксировано в ближайшие понедельник и вторник 4 5 октября. Оно достигнет 768 мм ртутного столба. Это на 22 единицы выше нормального уровня. Такое явление метеорологи называют «барической горой».

Сообщается, что уже утром субботы 2 октября барометры в столице демонстрировали 762 миллиметра ртутного столба, что на 2 мм превышает отмечавшееся в этот же день в 1975 году значение.

Снижение влияния антициклона и связанное с ним падение атмосферного давления ожидается к 7 октября. Но до того момента оно будет оставаться необычно высоким для Москвы, что является рекордом по продолжительности течения подобной региональной аномалии для октября месяца.