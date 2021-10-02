В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
Пробки 3 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Синоптики: Москву придавит «барическая гора»

Елена Прошина
50 минут назад

Центр погоды «Фобос» предупредил жителей московского региона об обширном антициклоне, наступающем на европейскую часть России. Он принесет рекордно высокое атмосферное давление.

Синоптики: Москву придавит «барическая гора»
Фото: ТАССТАСС

По прогнозам синоптиков, максимальное значение атмосферного давления в Москве будет зафиксировано в ближайшие понедельник и вторник 4 5 октября. Оно достигнет 768 мм ртутного столба. Это на 22 единицы выше нормального уровня. Такое явление метеорологи называют «барической горой».

Солнце будет пробиваться: россиянам дали прогноз на начало октября

Сообщается, что уже утром субботы 2 октября барометры в столице демонстрировали 762 миллиметра ртутного столба, что на 2 мм превышает отмечавшееся в этот же день в 1975 году значение.

Снижение влияния антициклона и связанное с ним падение атмосферного давления ожидается к 7 октября. Но до того момента оно будет оставаться необычно высоким для Москвы, что является рекордом по продолжительности течения подобной региональной аномалии для октября месяца.

Напомним, что ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о малом количестве осадков, ожидающихся синоптиками в столице в течение октября. Они прогнозируют, что температурный фон в Москве окажется выше нормы на 1-2 градуса. При этом ночные температуры будут укладываться в диапазон +1...+6 градусов, а дневные – в интервал +7 +12 градусов. Воздух в городе, как ожидается, будет насыщен пылью.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители