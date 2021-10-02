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Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве и продолжит повышаться

Газета.Ruиещё 14
50 минут назад

Атмосферное давление установило рекорд в Москве в субботу и продолжит повышаться. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации синоптиков, в 9.00 на метеостанции ВДНХ столбик барометра достиг отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году.

«В последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели», — сказано в сообщении.

В «Фобосе» отметили, что 4 и 5 октября столбики барометров будут показывать 768 мм рт. ст., что на 20-22 единицы выше нормального. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 м.

Синоптики: Москву придавит «барическая гора»

Как указали в центре, это свидетельствует о том, что рекорды высокого атмосферного давления будут обновляться в столице еще на протяжении четырех последующих дней, и эта серия из пяти рекордов подряд может оказаться самой продолжительной в октябре.

При этом специалисты отметили, что понижение атмосферного давления начнется с 6 октября.

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