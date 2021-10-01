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Вильфанд: в октябре россиян ждет аномальное тепло

Ura.Ru
37 минут назад

На большей части Северо-Западного федерального округа и на севере Урала и Сибири ожидается теплая погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальном тепле в октябре
Фото: ReutersReuters

«На большей части территории страны температура около нормы. Класса ниже нормы нет нигде. Класс выше нормы занимает большую часть Северо-Западного федерального округа, то есть Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская область, Коми. Также тепло будет на северной половине Урала (севернее Перми), северная половина Сибирского федерального округа», — сказал Вильфанд в разговоре с РИА «Новости».

Ранее Вильфанд пообещал россиянам возможность позагорать в начале октября. По его словам, на Европейской территории России температура превысит 15 градусов тепла. По прогнозам синоптиков «золотая осень» продлится в России до 5 октября, пишет «Национальная служба новостей».

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