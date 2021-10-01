В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальном тепле в октябре

«На большей части территории страны температура около нормы. Класса ниже нормы нет нигде. Класс выше нормы занимает большую часть Северо-Западного федерального округа, то есть Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская область, Коми. Также тепло будет на северной половине Урала (севернее Перми), северная половина Сибирского федерального округа», — сказал Вильфанд в разговоре с РИА «Новости».