В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальном тепле в октябре

На большей части Северо-Западного федерального округа и на севере Урала и Сибири ожидается теплая погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На большей части территории страны температура около нормы. Класса ниже нормы нет нигде. Класс выше нормы занимает большую часть Северо-Западного федерального округа, то есть Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская область, Коми. Также тепло будет на северной половине Урала (севернее Перми), северная половина Сибирского федерального округа», — сказал Вильфанд в разговоре с РИА «Новости».
Ранее Вильфанд пообещал россиянам возможность позагорать в начале октября. По его словам, на Европейской территории России температура превысит 15 градусов тепла. По прогнозам синоптиков «золотая осень» продлится в России до 5 октября, пишет «Национальная служба новостей».