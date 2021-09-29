Сколько продлится золотая осень в Центральной России

«В европейскую часть России со Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков. Этот тот период, который принято называть золотой осенью. Этой погодой нужно наслаждаться - вся яркость осенних оттенков во всей красе», - цитирует ТАСС слова Вильфанда.