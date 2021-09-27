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Прогноз погоды: бабье лето в Москве окажется «прокси»

Елена Прошина
26 минут назад

К субботе и воскресенью, 2 и 3 октября, в столичном регионе потеплеет до плюс 17 градусов и начнется «прокси» бабье лето - период, который заменит настоящее бабье лето. Об этом рассказали «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».

Бабье лето в Москве окажется «прокси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник, 27 сентября, в Москве и области все еще будет прохладно - около 9 - 11 градусов выше ноля, возможны дожди, которые будут сопровождаться северным ветром.

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Последние осадки недели выпадут в ночь на вторник, 28 октября, после чего в столичный регион придет скандинавский антициклон, который будет определять погоду до следующих понедельника и вторника, 4-5 октября.

Благодаря антициклону облачность станет переменной, к четвергу, 30 сентября, температуры достигнут нормы, а на выходных превысят норму на пару градусов.

По расчетам метеорологов, 28 сентября в Москве и области будет около плюс десяти градусов, а ко 2 и 3 октября - от плюс 12 до 17 градусов выше ноля. Ночные температуры составят 2 - 7 градусов тепла.

В «Фобосе» отметили, что у этого периода будет «претензия» на бабе лето, но настоящим бабьем летом его считать нельзя - для этого статуса нужно больше солнца.

Прогноз погоды «Фобоса» ранее предупредил, что потепление на этой неделе будет сопровождаться аномально высоким атмосферным давлением, это может негативно сказаться на гипертониках. Кроме того, индекс ультрафиолетового излучения вырастет с осеннего нуля до летних трех единиц.

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