Бабье лето в Москве окажется «прокси»

К субботе и воскресенью, 2 и 3 октября, в столичном регионе потеплеет до плюс 17 градусов и начнется «прокси» бабье лето - период, который заменит настоящее бабье лето. Об этом рассказали «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».

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В понедельник, 27 сентября, в Москве и области все еще будет прохладно - около 9 - 11 градусов выше ноля, возможны дожди, которые будут сопровождаться северным ветром.

Последние осадки недели выпадут в ночь на вторник, 28 октября, после чего в столичный регион придет скандинавский антициклон, который будет определять погоду до следующих понедельника и вторника, 4-5 октября.

Благодаря антициклону облачность станет переменной, к четвергу, 30 сентября, температуры достигнут нормы, а на выходных превысят норму на пару градусов.

По расчетам метеорологов, 28 сентября в Москве и области будет около плюс десяти градусов, а ко 2 и 3 октября - от плюс 12 до 17 градусов выше ноля. Ночные температуры составят 2 - 7 градусов тепла.

В «Фобосе» отметили, что у этого периода будет «претензия» на бабе лето, но настоящим бабьем летом его считать нельзя - для этого статуса нужно больше солнца.