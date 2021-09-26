В Кемерове выпал первый снег

В столице Кузбасса Кемерове выпал первый за эту осень снег. Об этом сообщает портал «ВашГород.ру».

Фото: vk.com vk.com

По данным портала, осадков выпало так много, что под их тяжестью начали ломаться деревья. Местные жители рассказали, что во дворах и парках разбросаны множество сломанных веток.

Несмотря на раннюю осень, в Кузбассе это уже не первый снегопад. В ночь с 12 на 13 сентября жители региона успели заснять первый снег на горе Мустаг, расположенной в Таштагольском районе Кемеровской области.