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Погода в Кузбассе: В Кемерове выпал первый снег

Газета.Ru
1 час назад

В столице Кузбасса Кемерове выпал первый за эту осень снег. Об этом сообщает портал «ВашГород.ру».

В Кемерове выпал первый снег
Фото: vk.comvk.com

По данным портала, осадков выпало так много, что под их тяжестью начали ломаться деревья. Местные жители рассказали, что во дворах и парках разбросаны множество сломанных веток.

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Несмотря на раннюю осень, в Кузбассе это уже не первый снегопад. В ночь с 12 на 13 сентября жители региона успели заснять первый снег на горе Мустаг, расположенной в Таштагольском районе Кемеровской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Иркутской области прогнозируются ночные заморозки и опасная погода. По словам метеоролога, жителей региона ждут сильные дожди, переходящие в снег.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,
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