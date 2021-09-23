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Погода в Москве: Москвичам пообещали потепление на выходных

Мослентаиещё 3
1 час назад

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с RT сообщила, что в Москве идет на спад период сырой и ветреной погоды.

Москвичам пообещали потепление на выходных
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»Александр Авилов / АГН «Москва»

По словам синоптика, уже в предстоящую пятницу, 24 сентября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит до 12 градусов тепла. Суббота, 25 сентября, станет наиболее благоприятным днем на этой неделе. Температура воздуха поднимется до плюс 13 градусов, также ожидается преобладание южного ветра.

«Характер погоды поменяется в воскресенье по вине циклона. С запада время от времени будут приходить дожди. Ночь ожидается довольно теплой, дневная температура также останется пока на уровне плюс 10 градусов», — рассказала Позднякова.

Эксперт добавила, что ветер в воскресенье, 26 сентября, сменится на северо-западный.

Ранее стало известно, что понедельник, 20 сентября, стал самым дождливым днем в Москве за последние 73 года. Эксперты добавили, что этот сентябрь станет самым холодным в России с начала века.

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