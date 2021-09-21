Синоптики предупредили о погодных переменах

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, когда ждать неумолимых сезонных перемен. Они начнутся с 22 сентября, когда придёт астрономическая осень, пишет ТАСС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году астрономическая осень в Северном полушарии наступит 22 сентября в 22:21 мск.

22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят неумолимые сезонные перемены — тёплое полугодие сменяется холодным. Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже десяти градусов, прекращается вегетация растений, не формируется уже хлорофилл в листьях, — пояснила синоптик.

По словам специалиста, с наступление астрономической осени поменяется и характер осадков. Они становятся уже не локальными, как это было летом, а площадными. Будет больше облачности, придёт «золотая осень», когда листья начнут становится красными, коричневыми. Среднесуточная температура при этом опустится ниже пяти градусов тепла.