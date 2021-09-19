«Такого сильного дождя не было 73 года»

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, 20 сентября. Такого дождя в этот день столица не видела 73 года, сообщают синоптики. Также с вечера воскресенья прогнозируется усиление ветра, в связи с чем столичные власти призвали горожан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал ненастную погоду в столице в ближайшие дни. А в понедельник она будет сопровождаться сильным дождем, которого не было в Москве в день 20 сентября больше 73 лет.

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"Предстоящая неделя покажет, кто в воздушном океане хозяин - осень продолжит наступать по всем фронтам и проявит себя самым неблагоприятным образом! Виной тому станет мощный североатлантический циклон. Это циклоническая армада из дождя, холода и ветра будет смещаться с курсом на восток, охватывая своим ненастным влиянием почти всю южную половину Русской равнины", - написал синоптик в своем аккаунте в Instagram.

Тишковец отметил, что в Подмосковье самое большое количество осадков прогнозируется в Ступинском, Наро-Фоминском, Серпуховском и Можайском районах (от 18 до 21 миллиметра). "В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 мм дождя, что составляет до трети месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более", - заявил он.

Также синоптик рассказал, что в столичном регионе будет дуть промозглый северо-западный ветер с порывами до 17 м/с, а средняя температура в дневные часы не поднимется выше семи градусов тепла, в ночные - пяти, что соответствует климатической норме середины октября.

В свою очередь, департамент городского хозяйства столицы отметил, что дождь начнется уже вечером в воскресенье и ориентировочно не закончится до 11:00 понедельника, а в некоторых районах столицы порывы ветра могут достигать скорости 18 м/с. Там попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Также синоптик дал прогноз на предстоящую неделю. Он отметил, что столкновение теплого и влажного воздуха атлантического происхождения и континентального холода может привести не только к выпадению аномальных осадков, но и вероятности их впадения в виде мокрого снега.

"В условиях слабоположительной "пограничной" между фазовыми переходами температуры воздуха (около +3) существует вероятность смешения дождя с кратковременным мокрым снегом", - написал Тишковец.

Так, к утру 20 сентября снег может скоротечно и локально пройти в отдельных районах Тверской области и самой Твери. Также в понедельник осадки в виде мокрого снега возможны в Ярославской области и подмосковном Сергиевом Посаде. Во вторник мокрые снежинки могут появиться и в некоторых районах Смоленской области.

"Безусловно, гипотетический снег будет немедленно таять при падении еще в воздухе и подавляющее большинство жителей Центральной России его не заметят", - заявил Тишковец.

Ранее он заявлял, что холодная осенняя погода продержится примерно до середины следующей недели, после чего в атмосфере наметятся признаки постепенного улучшения метеоусловий. Это будет связано с выходом скандинавского антициклона, который в конце сентября должен принести классическое бабье лето, когда днем воздух может прогреться до +13 +18.

"То есть финал первого осеннего месяца может быть вполне позитивным", - написал Тишковец.

Ранее в столичном регионе неоднократно происходили кратковременные дожди высокой интенсивности. В такой ситуации городские власти, как правило, работают в режиме повышенной готовности.

На дежурство выходят аварийные бригады инженерных компаний, а также бригады и техника "Мосводостока", которые проводят дежурство на улицах и прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под отдельным контролем специалистов находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства столицы. Городские власти в непогоду отдельное внимание обращают на водителей, которых просят строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.