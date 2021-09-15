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Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Парламентская газетаиещё 9
15 сентября 2021

Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Погода в Москве до конца недели будет ветреной и прохладной, но существенных осадков не ожидается. Об этом RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, до воскресенья включительно погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления.

«Существенных осадков не ожидается, правда, погода будет довольно ветреной и прохладной, в ночные часы температура будет понижаться до +3 +5 градусов по Цельсию, по области может быть и +2 градуса, где-то возможны отрицательные температуры. Дневная температура в четверг и пятницу +11 +13 градусов», — отметила специалист.

В субботу ожидается солнечная, но прохладная погода с температурой на один-два градуса ниже климатической нормы.

«В утренние часы в столичном регионе +3 +5 градусов по Цельсию, дневная температура в Москве +11 +13 градусов, по области +8 +13 градусов. Будет довольно плотный ветер, будет казаться, что воздух не прогревается. В воскресенье будет определять погоду южный циклон, к сожалению, он принесёт облачность, дожди различной интенсивности», — подчеркнула метеоролог.

Она добавила, что повышения температуры не будет, так как циклон «своим центром будет проходить восточнее столичного региона, то есть мы будем всё равно в его тыловой, холодной части».

Ранее руководитель центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что Центральный федеральный округ ожидает глубокая «холодная яма» — то есть с температурой на два-четыре градуса ниже нормы погода. Об этом пишет «Царьград».

Так, в Московской области ожидается, что температура упадёт до -2 0 градусов, а местами — до -4, по данным регионального управления МЧС. На фоне грядущего похолодания спасатели напомнили о мерах предосторожности: быть внимательными при переходе улиц и дорог, водителям — соблюдать ПДД. Кроме того, спасатели посоветовали воздержаться от выхода на улицу в эти часы людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, передаёт телеканал «360».

Погода,Татьяна Позднякова,Александр Шувалов,МЧС,Царьград ТВ,Москва,
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