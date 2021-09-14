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Прогноз погоды: Москву и ее соседей ждет неделя холодов

Елена Прошина
6 часов назад

Глава центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что прогноз погоды предупреждает жителей Москвы и области об октябрьских холодах, которые продлятся вплоть до выходных, 18 и 19 сентября.

Шувалов отметил, что с ночи вторника, 14 сентября, холодно также стало во Владимире, Костроме и Нижнем Новгороде. В среду, 15 сентября, температуры упадут в Нижегородской области, Марий Эл, Чувашии и Татарстане, но не так заметно как в соседних с Москвой регионах: с плюс 25-26 градусов до 17-18 тепла.

В Москве 14 сентября температуры составят около плюс 15 градусов, а во второй половине недели упадут до 10-12 градусов выше ноля. Теплее этого, по словам Шувалова, не будет. Ночные температуры составят пять - семь градусов, это ниже нормы.

Метеорологи считают, что на неделе будут идти дожди, но не сильные.

В центре «Метео» допустили, что на следующей неделе станет теплее, но «всплеска тепла» не будет.

Прогноз погоды центра «Фобос» ранее сообщал, что последним теплым днем месяца стало 13 сентября. По прогнозу метеорологов, 14 сентября Москву начнет атаковать полярный воздух, из-за которого температуры упадут сразу на десять градусов. При этом ветер в городе усилится до 12-17 метров в секунду.

По ночам в столичном регионе «Фобос» ожидает от плюс двух до семи градусов, днем (во второй половине недели) - около 9 - 14 градусов тепла.

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