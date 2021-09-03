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Погода в Сочи: В горах Сочи выпал первый снег

Газета.Ru
9 часов назад

В горном районе Краснодарского края 3 сентября выпал первый снег. Осадки зафиксировали на высоте 2320 метров, однако снег быстро растаял из-за плюсовой температуры. Кадры заснеженного склона успели запечатлеть туристы, они выложили соответствующее видео в соцсети.

В горах Сочи выпал первый снег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Сочи ранее было объявлено штормовое предупреждение, которое продолжает действовать до сих пор, сообщают »Кубанские новости». По прогнозам синоптиков 3 сентября в регионе ожидаются ливни и сильный ветер до 20-25 м/с.

Ранее стало известно, что в Сочи выбравшийся на берег смерч разметал шезлонги. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате происшествия никто не пострадал. Однако были повреждены порядка 30 шезлонгов.

Ранее метеоролог назвал лето 2021 года рекордным по количеству опасных стихийных явлений.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, закончившееся на днях лето запомнится россиянам лесными пожарами, экстремальными ливнями, шквалом ветра, градом, смерчами и потопами, а также мощными волнами холода и тепла с масштабным нанесением ущерба экономике страны в десятки и сотни миллиардов рублей.

Погода,Общество,Краснодарский Край,Сочи,
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