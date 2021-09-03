В горах Сочи выпал первый снег

В горном районе Краснодарского края 3 сентября выпал первый снег. Осадки зафиксировали на высоте 2320 метров, однако снег быстро растаял из-за плюсовой температуры. Кадры заснеженного склона успели запечатлеть туристы, они выложили соответствующее видео в соцсети.

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В Сочи ранее было объявлено штормовое предупреждение, которое продолжает действовать до сих пор, сообщают »Кубанские новости». По прогнозам синоптиков 3 сентября в регионе ожидаются ливни и сильный ветер до 20-25 м/с.

Ранее стало известно, что в Сочи выбравшийся на берег смерч разметал шезлонги. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате происшествия никто не пострадал. Однако были повреждены порядка 30 шезлонгов.

Ранее метеоролог назвал лето 2021 года рекордным по количеству опасных стихийных явлений.