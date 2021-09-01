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Погода в Москве: Синоптик предупредила москвичей о похолодании в выходные

Москва24иещё 4
10 часов назад

Холодная погода с кратковременным дождем ожидается в Москве в выходные, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, температура в воскресенье может понизиться до 3 градусов по области и до 5 градусов в Москве. В среднем в субботу днем столбики термометров покажут 14 градусов тепла, а в воскресенье – 12–14.

"То есть температура будет значительно ниже, чем в первый день сентября, градуса на 3 ниже климатической нормы", – сказала Позднякова.

Она добавила, что местами не исключен кратковременный дождь.

Согласно прогнозам синоптиков, 1 сентября воздух в Москве прогреется до 19–21 градуса, а в Подмосковье – до 18–23 градусов. В столице будет облачно со средним атмосферным давлением в 736 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в МЧС предупредили жителей Москвы о дожде с грозой и сильном ветре. В столичном регионе за сутки может выпасть около 15% месячной нормы осадков.

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