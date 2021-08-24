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Прогноз погоды: в Москву вернется лето

Елена Прошина
7 часов назад

Метеорологи считают, что осенняя погода в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет лишь укреплять свои позиции, но на несколько летних дней рассчитывать можно. Об этом рассказали «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

В Москву вернется лето
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Непогоду в столицу, Подмосковье, Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области принесла система атмосферных фронтов, которые медленно идут в сторону восточных районов России. Из-за них в Московской области и соседних регионах за сутки выпадало более 20 миллиметров осадков.

Дожди идут и в Санкт-Петербурге. Во вторник, 24 августа, в городе из-за этого будет всего плюс 14 - 15 градусов. Во второй половине недели станет на несколько градусов теплее.

В Москве в среду и четверг, 25 и 26 августа, будут идти осенние дожди при температурах 18 - 19 градусов выше ноля, но к выходным воздух в столице прогреется до летних 21 - 24 градусов тепла.

Прогноз погоды Гидрометцентра ранее пообещал Москве потепление до плюс 25 градусов в пятницу, 27 августа (при ночной температуре в плюс 16 градусов).

В субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, ночные и дневные температуры будут превышать августовскую норму, считают метеорологи.

В столичном Метеобюро ожидают, что сентябрь также окажется теплее нормы.

Погода,Санкт-Петербург,Москва,
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