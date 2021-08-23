Прогноз погоды: лето уйдет из Москвы по-английски

Метеорологи ожидают, что на неделе 23 - 29 августа Москва столкнется с «первыми звоночками» осени: по утрам температуры в столичном регионе будут падать до плюс девяти - десяти градусов. Об этом пишут «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

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Похолодание метеорологи объяснили северным потоком, который формируется в атмосфере, и северным ветром. Из-за этого температуры в Москве упадут на три градуса ниже нормы и будут больше соответствовать первой декаде сентября.

После полудня в понедельник, 23 августа, в столице и области будет около 20 градусов тепла. Утром во вторник, 24 августа, ожидается от плюс девяти до 11 градусов выше ноля, а днем - не теплее плюс 16 - 18 градусов.

Ночь на среду, 25 августа, окажется самой холодной, - примерно шесть - восемь градусов тепла, а днем воздух прогреется до плюс 15 - 17 градусов.

В «Фобосе» заявили, что в 2021 году метеорологическая осень (со среднесуточной температурой ниже плюс 15 градусов) придет по расписанию – 24 августа. Метеорологи подчеркнули, что лето покинет столицу резко, «по-английски».